Teichfest, Tag der offenen Tür, ein Konzert und ein besonderes Jubiläum – am dritten August-Wochenende sind wieder einige Veranstaltungen in der Region geplant. Eine Übersicht.

Wettbewerbe und Gondelfahrten beim Teichfest in der Gemeinde Krembz

Der Alt Steinbecker Dorfteich wird am Samstag, 19. August, ab 11 Uhr wieder zum Austragungsort skurriler Aktionen. Beim Teichfest können sich die Besucher unter anderem in einer Gondel über den Dorfteich ziehen lassen. Auch ein Stand-Up-Paddling-Wettbewerb steht ab 13.30 Uhr auf dem Programm.

Tag der offenen Tür Freiwillige Feuerwehr Welzin

Die Freiwillige Feuerwehr Klein Welzin lädt am Samstag, 19. August, zu ihrem zweiten Tag der offenen Tür ein. Start ist um 14 Uhr am Gemeinde- und Gerätehaus in Gottesgabe, Eichenweg 5. „Wir wollen einen Fettbrand simulieren und löschen“, kündigt Gerätewart Michél Molly an. Auch ein Anhänger des Landesfeuerwehrverbandes wird vor Ort sein. Damit können die Kameraden den Besuchern verschiedene Einsatzgeräte demonstrieren.

Für die jungen Gäste soll es eine Hüpfburg sowie eine Erlebnisfahrt in einem Feuerwehrauto geben. „Das kam im vergangenen Jahr sehr gut an“, berichtet Michél Molly. Auch für das leibliche Wohl wird mit Kuchen, Bratwurst, Eis und Getränken gesorgt sein.

Freiwillige Feuerwehr Klein Salitz feiert 60-jähriges Bestehen

Die Freiwillige Feuerwehr Klein Salitz feiert am Samstag, 19. August, am Gerätehaus ihr 60-jähriges Bestehen. „Weil wir eine so kleine Gemeinde sind, haben wir unser Jubiläum mit dem Dorffest zusammengelegt“, erläutert Wehrführer Heino Hildebrandt.

Beim offiziellen Start um 15 Uhr werden zwei Kameraden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Später wird Musik gespielt, abends wird für die Besucher gegrillt.

Picknick-Konzert mit aktuellen Hits und Oldies auf dem Schlossberg

Ein Picknick-Konzert mit aktuellen Hits und Oldies wird es am Sonntag, 20. August, in Gadebusch geben. Dort gibt Christian Matthies, Sänger der Band Revoc , ein Solokonzert. Einlass ist ab 15 Uhr, das Konzert beginnt um 16 Uhr. Karten für das Solokonzert gibt es an der Tageskasse sowie im Vorverkauf in der Buchhandlung Schnürl und Müller.

Aktion „Dörfer zeigen Kunst“ in Demern, Utecht und Thandorf

„Dörfer zeigen Kunst“ heißt es vom bis zum 27. August in drei Ortschaften des Landkreises Nordwestmecklenburg. In Demern sind am Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr Photographiken zum Thema „Botanika - Ungeliebte Flora am Wegrand, in Acker und Garten“ von Walter Green in der Petrikirche zu sehen.

Im Dorfgemeinschaftshaus Utecht im Seeweg sind zur selben Zeit unter anderem Aquarellmalerei, Schmuck, Acrylmalerei und Skulpturen von verschiedenen Künstlern ausgestellt. In Thandorf können zeitgleich vor allem Malerei, Collagen, Raumobjekte, Skulpturen, Fotografie, Keramikmalerei sowie Papier-, Holz- und Metallarbeiten betrachtet werden.