Etliche Lkw-Ladungen rollen an. FOTO: Eileen Holm Klein Trebbow und Zurow 50 Tonnen Sand für Kita-Kinder Von Franca Niendorf | 30.05.2022, 07:53 Uhr

Eine Lkw-Ladung nach der anderen rollt an - spendiert von der Firma Otto Dörner. Die Kinder staunen, die Eltern packen mit an. Und so entstehen schnell neue Spiellandschaften.