Feiern am Lagerfeuer Feuerwehren in Lützow und Gadebusch sorgen für Abwechslung Von Maik Freitag | 03.10.2023, 14:12 Uhr Auf der Gadebuscher Waldbühne fand nach vielen Jahren erstmals wieder ein größeres Fest statt. Foto: Maik Freitag

Die Feuerwehren in Gadebusch und Lützow sowie die Gadebuscher Schützenzunft haben für Abwechslung am Vortag des Einheitsfeiertages in ihren Orten gesorgt. Sie luden jeweils zu einem Herbstfeuer ein.