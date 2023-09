Es sind Momentaufnahmen, festgehalten in Öl und Acryl. Augenblicke in Bilderrahmen, aber die Geschichte dahinter ist voller Leben. Die Bilder von Kurt Nolze zeigen die Schönheit des Lebens. Und die möchte der Künstler in seiner neusten Ausstellung mit anderen teilen.

Jedes Jahr öffnet der Lübstorfer ein bis zweimal sein kleines Atelier für Besucher. Sein Wintergarten wird zur Ausstellungsfläche. Hier hängt ein Querschnitt seiner Arbeiten. „Ich werde an die 80 Werke zeigen“, sagt Kurt Nolze. Porträts, Landschaften, Stillleben – an Gitterwänden befestigt. Große Staffeleien sollen noch hinzukommen.

Der Musiker und Schauspieler stand auf Bühnen in ganz Europa

Die Kunst begleitet den Lübstorfer schon ein Leben lang. Mit dem Lied „Der einfache Frieden“, und vielen anderen hat sich Kurt Nolze in die Herzen vieler tausend Menschen gesungen. Als Musiker und Schauspieler stand er auf Bühnen in ganz Europa. Die Malerei war dabei immer sein zweites Standbein. „Seitdem ich nicht mehr in der Welt unterwegs bin, male ich nur noch“, so der 84-Jährige.

„Auf den Bühnen braucht man viel Kraft. Man muss die Leute fesseln mit seiner Ausstrahlung und das schlaucht irgendwann sehr.“ Kurt Nolze Künstler

Zu Hause, in seinem Atelier, im heimischen Garten kam der Künstler zur Ruhe. Die Bühne fehle ihm nicht. Aber so ganz auf Publikum verzichten, das kann der Lübstorfer auch heute noch nicht.

Der Sänger, Liedermacher, Maler und Schauspieler Kurt Nolze. Foto: Detlef Klose Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Auch die Malerei braucht die Öffentlichkeit irgendwann“, stellt Kurt Nolze fest. Irgendwann brauche man für seine Arbeiten ein Echo von außen. So entschied er, seine Werke in einer Ausstellung in seinem Haus zu zeigen. Probiert habe er in all den Jahren viele Richtungen. „Am liebsten male ich mit Öl und Acryl“, sagt er. Seine Bilder zeigen alles, was schön ist.

Das Vergängliche auf Bildern festhalten

„Wo ich stehe und sehe, versuche ich etwas Schönes in der Welt zu entdecken.“ Alles sei vergänglich, doch bevor das geschieht, möchte Kurt Nolze diese Momente in seinen Bildern einfangen. So befinden sich unter den Werken in der Galerie Zeichnungen seines Hundes, die Enkel oder der beste Freund. Aber auch Naturaufnahmen und Stillleben sind in Rahmen festgehalten.

Ausstellung am 7. und 8. Oktober

Wer sehen möchte, was Kurt Nolte alles unter dem Motto „Einfach Schön!“ auf Leinwand bringt, ist zur nächsten Ausstellung herzlich eingeladen. „Ich möchte mein Atelier am 7. und 8. Oktober für Besucher wieder öffnen“, sagt Nolze. Jeweils von 10 bis 17 Uhr können Interessierte in den Feldweg 8 nach Lübstorf kommen.