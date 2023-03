Große und kleine Besucher kamen, um sich das neue Begegnungszentrum anzuschauen Foto: Gerda Jansen up-down up-down Tag der offenen Tür Begegnungszentrum in Groß Trebbow stellt sich mit neuen Angeboten vor Von Gerda Jansen | 26.03.2023, 13:38 Uhr

Erst wurde das neue Haus in Groß Trebbow eingeweiht, einen Tag später konnten Besucher schon erleben, was im Begegnungszentrum in Zukunft alles stattfinden wird. Das Angebot reicht von Baby-Spaß bis Gottesdienst.