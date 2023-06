2019 fand die Bummi-Olympiade auf dem Sportplatz in Dalberg statt. Dann kam Corona. Archivfoto: Mett up-down up-down Spendenaktion erfolgreich Bummi-Olympiade findet wieder statt: 225 Kinder treten in Dalberg gegeneinander an Von Nadja Hoffmann | 02.06.2023, 16:10 Uhr

Die Spende für 225 Vorschulkinder aus dem Amtsbereich ist zusammengekommen. Jetzt können alle Wackelzähne an der Bummi-Olympiade am 14. Juni in Dalberg teilnehmen.