Das DRK wird in diesem Jahr 4. Mal im Bürgerhaus Grambow vor Ort sein und Blutspenden entgegennehmen. Foto: Nadja Hoffmann
Am 24. März Leben retten Bürgerhaus Grambow: Erste Blutspendeaktion in diesem Jahr Von Nadja Hoffmann | 21.03.2023, 11:47 Uhr

Am 24. März können Freiwillige in Grambow wieder Leben retten. Von 14 bis 17 Uhr bietet das DRK eine Blutspendeaktion im Dorfgemeinschaftshaus an.