Schlechtes Wetter befürchtet Open-Air-Gottesdienst in Badow wird verlegt Von Michael Schmidt | 03.08.2023, 12:17 Uhr Am Dorfteich von Badow sollte am Sonntag, 6. August, ein Open-Air-Gottesdienst stattfinden. Wegen schlechter Wetteraussichten findet er nun an einem anderen Ort statt. Foto: Michael Schmidt

Es sollte ein Open-Air-Gottesdienst mit Musik am Dorfteich in Badow werden. Doch daraus wird wohl nichts. Stattdessen soll die Veranstaltung am 6. August an einem anderen Ort des Dorfes stattfinden.