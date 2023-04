Eingerüstet ist auch der Innenbereich der Badower Kirche. Foto: Michael Schmidt up-down up-down Nach Gottesdienst am Ostermontag Badow gewährt Blick in ein eingerüstetes Kirchenschiff Von Michael Schmidt | 06.04.2023, 13:10 Uhr

Einen Einblick in ein eingerüstetes Kirchenschiff können Interessierte am Ostermontag in Badow erhalten. Die Tür des altehrwürdigen Gebäudes wird nach einem Gottesdienst in der alten Schule für Besucher geöffnet.