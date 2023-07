Im vergangenen Jahr schaffte es ein reines Papierboot zwei Mal über den Dorfteich. Foto: Maik Freitag up-down up-down 8. Juli Badewannenregatta in Pokrent: Wie Bastler den Dorfteich in eine Showbühne verwandeln Von Maik Freitag | 04.07.2023, 13:19 Uhr

Die Badewannenregatta auf dem Pokrenter Dorfteich steht kurz vor dem Startschuss. Am kommenden Sonnabend, 8. Juli, stechen die ersten baulichen Meisterwerke in See. Die Organisatoren wollen wieder mit einem einzigartigen Bau überzeugen.