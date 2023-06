In der Kirche St. Georg wird am Freitag wieder musisiziert. Foto: Nadja Hoffmann/Archiv up-down up-down Konzert am Freitag Annerose Schuldes und Dirk Hammerich spielen am 9. Juni in Kirch Stück Von Maren Ramünke-Hoefer | 07.06.2023, 13:16 Uhr

Klaviermusik von Komponisten vom Barock bis in die Gegenwart erklingt am Freitag um 19.30 Uhr in der Kirche in Kirch Stück. Der Eintritt ist frei.