Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau mit 2. Stadtrat Frank Wein (l.)und dem 1. Stadtrat Torsten Netzband. Foto: Silke Roß up-down up-down Bürgermeisterwahl Lübtheen Briefaktion gegen Ute Lindenau kurz vor der Wahl Von Mayk Pohle | 09.09.2022, 14:49 Uhr

Ein namentlich bekannter Mann klagt auf kleinen Zetteln die Bürgermeisterin mit wirren Vorwürfen an. Der Brief landete in Hunderten Haushalten. Die Amtsinhaberin wehrt sich jetzt per Anzeige.