Der Wiedehopf ist Vogel des Jahres 2022. Das Truppenübungsgebiet in Lübtheen, wo seit 2019 Jungvögel beringt werden, hat sich inzwischen zu einem der beliebtesten Brutgebiete in MV entwickelt. FOTO: Frank Bartz Vogel des Jahres 2022 Truppenübungsplatz Lübtheen ist Paradies für den Wiedehopf Von Martina Schwenk | 07.04.2022, 11:23 Uhr

In Deutschland gilt der Vogel als gefährdet. Auf dem alten Truppenübungsplatz in Lübtheen hat sich der Bestand in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt.