Nun ist es offiziell: Der erste Ort muss in Folge des Feuers auf dem Truppenübungsplatz bei Lübtheen evakuiert werden. Bis 22 Uhr müssen die Einwohner von Volzrade ihre Häuser verlassen. Das hat der Krisenstab um Landrat Stefan Sternberg am frühen Abend beschlossen. Sammelpunkt für die 160 Einwohner ist die Sporthalle in Lübtheen. In Teilen von Ludwigslust-Parchim ist zudem der Katastrophenfall ausgerufen.