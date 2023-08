Lübtheen Traktor gegen Strommast gefahren: Strom in 200 Haushalten ausgefallen Von dpa | 23.08.2023, 17:25 Uhr Strommasten Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach der Kollision eines Traktors mit einem Strommast ist am Mittwochvormittag in etwa 200 Haushalten in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und im benachbarten Neuhaus für rund eine Stunde der Strom ausgefallen.