Mahnwache in Lübtheen Protest in Lindenstadt gegen atomare Aufrüstung in Deutschland Von Mayk Pohle | 07.08.2022, 13:40 Uhr

Am Sonnabend ist auf dem zentral gelegenen Kirchenplatz in Lübtheen gegen die atomare Aufrüstung in Deutschland protestiert worden.