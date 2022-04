Kein einziges Wölkchen bedeckte die Sicht: Der April-Vollmond tauchte am Osterwochenende die Landschaft bei Lübtheen in helles Licht. FOTO: Uwe Meyer Leserfoto Pinker Mond erhellt den Himmel über Lübtheen Von Martina Schwenk | 19.04.2022, 12:33 Uhr

Ein farbenfroher Vollmond hat sich am Osterwochenende am Himmel gezeigt. In Lübtheen hat ein SVZ-Leser den „Pink Moon“ mit der Kamera festgehalten.