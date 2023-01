Die Rögnitzwiesen bei Neu Lübtheen sind Teil des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe. Foto: Uwe Meyer up-down up-down Leserfoto aus Lübtheen Panorama-Foto zeigt Blick in die Rögnitzwiesen Von Silke Roß | 03.01.2023, 15:54 Uhr

Noch steht das Wasser in den Rögnitzwiesen nicht überall, aber in dieser Region kommt und geht es im Rhythmus der Natur. Unser Leser Uwe Meyer hat das in einem 180-Grad-Panorama festgehalten.