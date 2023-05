Wolfgang Best zeigt eine Grundform für Bootsmodelle Foto: Silke Roß up-down up-down Modellboote AIDA Kreuzfahrtschiff im Waldbad Probst Jesar gesichtet Von Silke Roß | 20.05.2023, 19:48 Uhr

Die Modellbootsbauer der Region haben sich im Waldbad Probst Jesar getroffen, um ihre Boote zu präsentieren und sie in dem See bei Lübtheen zu Wasser zu lassen. „Das war das erste Mal, dass sogar ein Kreuzfahrer in unseren Gewässern unterwegs war“, sagte Bürgermeisterin Ute Lindenau.