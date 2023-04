Im Trailerwerk (v.l.): Stefan Sternberg, Ute Lindenau, Nils Barck, Stefanie Pfitzner und Berit Steinberg Foto: Christiane Schiewer up-down up-down Fahrzeugbau Krone/Brüggen Lübtheen will CO₂-Bilanz im Transportwesen verbessern Von Silke Roß | 24.04.2023, 17:41 Uhr

Die Kühl-Trailer des Fahrzeugbauers Krone/Brüggen sind in der ganzen Welt unterwegs. Das Werk in Lübtheen arbeitet zurzeit insbesondere daran, die Kühlung an den Anhängern klimafreundlicher zu machen, erfuhr Landrat Stefan Sternberg bei seinem Besuch.