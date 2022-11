Der Volksbund sammelt für Kriegsgräberfürsorge / Symbolbild Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Archivbild up-down up-down Benefizkonzert Kriegsgräberfürsorge Landespolizeiorchester MV spielt in Lübtheen Von Silke Roß | 01.11.2022, 16:15 Uhr

In Lübtheen wird für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Vormittags werden Mitglieder des Volksbunds in der Stadt unterwegs sein, am Abend gibt es Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters.