Wer sich in Lübtheen an den 17. Juni 1953 erinnert oder Fotos vom „früh und spät“-HO-Markt hat, könnte sich um die Bewahrung der Geschichte der Stadt verdient machen Foto: Silke Roß up-down up-down Geschichte des 17. Juni Lübtheen sucht Fotos und Zeitzeugen zum Volksaufstand in der DDR Von Silke Roß | 24.03.2023, 13:24 Uhr

Lübtheen sucht Menschen, die sich an den 17. Juni 1953 in der Region erinnern. Außerdem, wenngleich in einem anderen Zusammenhang, sucht Museumsleiterin Marlies Bünsch ein Foto von einem ganz bestimmten Objekt, das vielen Lübtheenern noch ein Begriff ist.