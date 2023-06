Startschuss zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100. Geburtstages der Freiwilligen Feuerwehr Lübbendorf. Wehrführer Dirk Steinhäuser (links) führt den Festumzug am vergangenen Sonnabendnachmittag an. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Großes Jubiläum Lübbendorf feiert 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Von Tilo Röpcke | 24.06.2023, 16:33 Uhr

Auf ihr Festwochenende anlässlich des 100. Geburtstages ihrer Freiwilligen Feuerwehr haben sich die Lübbendorfer schon so sehr gefreut. Am vergangenen Sonnabend war es dann endlich soweit. Mit einem Festumzug starteten die ehrenamtlichen Brandschützer in ihr zweitägiges Fest.