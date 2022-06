Seit zehn Jahren in gemeinsamen Projekten verbunden: Fotograf Uwe Meyer (li.) und Autor sowie Kunstsammler Joachim Kolmer. Beider Angebot fand über Pfingsten sehr regen Zuspruch. FOTO: Mayk Pohle Kunst offen in Probst Jesar Was die Ausstellung von Uwe Meyer und Joachim Kolmer bereithält Von Mayk Pohle | 06.06.2022, 09:42 Uhr

Der Fotograf und der Kunstsammler gehören seit vielen Jahren zum festen Angebot der Aktion „Kunst offen“. Auch in diesem Jahr begrüßen sie Besucher in der Galerie Kolmer in Probst Jesar. Einen kleinen Nachteil gibt es aber.