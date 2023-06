Volles Haus vor der besonderen Bühne des Kinderfestes in Lübtheen. Foto: Ute Lindenau up-down up-down Kinderfest Lübtheen feierte ganz groß mit seinen Kindern Von Mayk Pohle | 04.06.2023, 11:45 Uhr

Kinderfest in Lübtheen, das gehört seit Jahren zu den wichtigen Ereignissen in der Stadt. Das liegt vor allem an den vielen Mitwirkenden.