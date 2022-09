Die Organisatoren des Lübbendorfer Dorffestes, das zu einem großen Erfolg wurde. Foto: Ute Lindenau up-down up-down Dorffest In Lübbendorf wird die Gemeinschaft hochgehalten Von Mayk Pohle | 05.09.2022, 15:41 Uhr

In der Liste der vielen Dorffeste vom Wochenende nimmt Lübbendorf am Rande des früheren Truppenübungsplatzes einen vorderen Platz ein. Das liegt am engen Zusammenhalt.