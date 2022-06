Vor der Praxis in Lübtheen: Dr. Heike Müller, Dr. Astrid Becher und Dr. Nadine Lojewski (v. l.). FOTO: Silke Roß up-down up-down Ruhestand für Dr. Astrid Becher Nur noch zwei Mediziner - aber Praxis in Lübtheen bleibt offen Von Silke Roß | 26.06.2022, 09:52 Uhr

Die langjährige praktische Ärztin in Lübtheen, Dr. Astrid Becher, geht in den Ruhestand. Trotzdem geht es in der Praxis am Ernst-Thälmann-Platz weiter.