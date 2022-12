Gut gefüllte Lübtheener Halle beim etwas anderen Weihnachtsmenü, einer Traditionsveranstaltung in der Stadt. Foto: Martina Seidel up-down up-down Veranstaltung in Lübtheen 200 Besucher kamen zum etwas anderen Weihnachtsmenü Von Mayk Pohle | 12.12.2022, 15:44 Uhr

Was ist der eigentliche Sinn von Weihnachten? Auch um diese Frage ging es bei der Veranstaltung in der Hans-Oldag-Halle in Lübtheen. Der EC-Jugendkreis gab in einem Theaterstück eine Antwort darauf.