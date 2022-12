Einsatz der Feuerwehrkräfte in Jessenitz Dorf, die Bewohner wollten sich nicht helfen lassen. Foto: Stadt Lübtheen/ U. Lindenau up-down up-down Einsatz für Feuerwehr Lübtheen Brand bricht im Haus aus – aber Bewohner lehnen Rettung erst ab und | 01.12.2022, 07:29 Uhr | Update vor 42 Min. Von Mayk Pohle Frank Liebetanz | 01.12.2022, 07:29 Uhr | Update vor 42 Min.

In dem Haus in Jessenitz-Dorf soll es extrem unaufgeräumt gewesen sein. Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau spricht davon, dass der Fall der Familie seit Jahren allen zuständigen Behörden bekannt sei. Was wir wissen.