Tag der Industriekultur Von der Wassermühle Brömsenberg kam einst das Mehl für Bäckereien im Kreis Hagenow Von Mayk Pohle | 24.09.2023, 12:08 Uhr Die alte Wassermühle in Brömsenberg ist auch im Inneren ein faszinierendes Bauwerk, das Stück für Stück erhalten wird. Mehr als 70 Besucher kamen zum Tag der Industriekultur. Foto: Mayk Pohle

Wassermühle Brömsenberg, schon der Name weckt bei vielen Menschen in der Region Erinnerungen. War die Mühle doch lange ein wirtschaftlicher Faktor. Am Sonnabend gab es die Chance zur ausführlichen Besichtigung.