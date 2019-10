Göhlen : Zwei Schläge reichten

Oktoberfest in Göhlen wieder mit Fassbieranstich und Dirndl-Königin

von Kathrin Neumann

04. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Nicht nur in München wird Oktoberfest gefeiert. Auch in Göhlen hatte der Kulturausschuss der Gemeinde zum Oktoberfest geladen. Im gut besuchten Saal vom Speiseservice Gehrke eröffnete Bürgermeister Helmut Seyer den Abend mit einem Fassanstich. Nur zwei Schläge benötigte er, bis er vermelden konnte: „O zapft is“. Danach sorgten wechselweise die Blaskapelle „Grabower Blasmusik“ und DJ Tobias Banisch für tolle Stimmung und eine regelmäßig gut gefüllte Tanzfläche.

„Fast alle Gäste waren in Dirndl oder Lederhose gekleidet. Bildhübsche Mädels in wunderschönen Dirndln und durchtrainierte Männer in knackigen Lederhosen sind das Markenzeichen unseres Oktoberfestes“, so der Bürgermeister in seiner Begrüßungsrede mit einem Lächeln. Bei der Wahl der Dirndlkönigin wurde der Beweis erbracht. 30 Damen stellten sich der Wahl und machten der fünfköpfigen Jury die Arbeit nicht gerade leicht. Tosenden Applaus gab es dann bei der Bekanntgabe der Siegerin. Luna Siering aus Göhlen wurde von Bürgermeister Helmut Seyer als Dirndlkönigin 2019 geehrt. Dann stellten sich 20 Kandidaten der nächsten Wahl. Dabei entschied sich die Jury für Jürgen Fehland, der Lederhosen-König 2019 von Göhlen wurde. Bei Oktoberfestbier aus dem Maßkrug, Weißwurst und Leberkäse wurde gefeiert bis weit nach Mitternacht.