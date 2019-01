Konsumstuv in Muchow : Zum Stampfen nach Muchow

von svz.de

24. Januar 2019, 08:24 Uhr

In der Konsumstuv in Muchow wird wieder gestampft: Am Sonnabend, 26. Januar, findet um 14 Uhr wieder das traditionelle Sauerkrautstampfen statt – bereits zum 18. Mal. Der Heimatverein „De Muchower Müggen“ lädt ein. Mitzubringen sind neben guter Laune auch Leintücher, Stampfer, Schüssel, Messer und Wachstuch. Der Hobel wird wie immer gestellt. Ob viel oder wenig Kümmel entscheidet dabei jeder selbst. Jeder mag es anders. Auch Wacholder, Pfeffer, Zucker, Öl und Weißwein dürfen mitunter nicht fehlen. Doch jeder Stampfer kann am Sonnabend seine eigenes Rezept stampfen. Vielleicht verrät der ein oder andere auch ein lang gehütetes Familienrezept. Wer Kuchen mitbringen möchte, bringt sie einfach mit. In jedem Fall gilt: Die Teilnehmer bringen bitte ihre Rezepte mit, schließlich ist der Heimatverein gerade dabei, eine „Muchower Rezeptsammlung“ zu erstellen. Das fertige Sauerkraut wird aber noch nicht verkostet, schließlich muss die Spezialität erst gären. Am 23. März findet der Spieleabend statt, dann kann der Sauerkraut verkostet werden. Bis dahin gilt: Geduldig sein.