Ludwigslust : Zukunftstag: Einblicke in die Landespolitik

von svz.de

12. März 2019, 07:51 Uhr

Am Mädchen- und Jungen-Zukunftstag können Jugendliche aus der Region auch hinter die Kulissen der Politik schauen. Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt, Die Linke, lädt Mädchen wie Jungen ein, sie am 28. März, von 9 bis 14.30 Uhr zu begleiten. Der Tag in ihrem Wahlkreisbüro Ludwigslust halte auch so manche Überraschung bereit. Mitmachaktionen und persönliche Einblicke in die Arbeit einer Politikerin sowie der Mitarbeiter sind möglich. Der Landtagsabgeordneten ist es wichtig, dass die Mädchen frühzeitig Alternativen zu den „frauentypischen Berufen“ aufgezeigt bekommen.

Ob Girls oder Boys-Day: Jacqueline Bernhardt freue sich auf gute Gespräche an diesem Tag. Wer Interesse hat, kann sich unter den Telefonnummern 0173/ 7371497 – bei Grit Evelyn Krebs – oder bei Manuel Albrecht unter 0174 / 2492295 anmelden.