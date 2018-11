Spornitz : Zigarettendiebe am Werk

Erneut gab es einen Einbruch in Spornitzer Tankstelle.

von svz.de

23. November 2018, 08:07 Uhr

Erneut sind unbekannte Täter in die Tankstelle in Spornitz gewaltsam eingedrungen. Die Tat, bei der die Einbrecher offenbar nicht an eine größere Menge Zigaretten gelangten, ereignete sich am Donnerstagmorgen kurz nach

2 Uhr. Den Spuren zufolge schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten in das Gebäude. Bereits vor drei Wochen zuvor waren Unbekannte in die Spornitzer Tankstelle eingebrochen und stahlen eine größere Menge Zigaretten. Zwischen beiden Taten könnte ein Zusammenhang bestehen.