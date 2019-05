Gross Laasch : Zebef-Familienbrunch unterwegs in der Region

von svz.de

31. Mai 2019, 07:49 Uhr

Familienbrunch „on tour“ auf dem Pfarrhof in Groß Laasch – das Ludwigsluster Mehrgenerationenhaus Zebef lädt zum nächsten Familienbrunch am kommenden Sonntag ein. Dieser findet am 2. Juni ab 10 Uhr auf dem Pfarrhof in Groß Laasch statt.

Der Pfarrhof hat einen wunderbar großen Pfarrpark, der zum Spielen und Verweilen einlädt. Bei gutem Wetter ist Frühstücken unter den großen Bäumen im Park möglich, aber auch für schlechtes Wetter stehen Räumlichkeiten zur Verfügung.

Für eine Kinderbetreuung und Spielangebote ist gesorgt, so dass die Eltern in Ruhe noch etwas klönen können. Wie gewohnt werden die Familien gebeten, etwas Leckeres aus der eigenen Küche mitzubringen, so dass ein vielfältiges Buffet zusammengetragen wird. Für die „Grundausstattung“ an Lebensmitteln sorgt das Zebef. Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung unter 03874/571800 oder zebef@zebef.de nötig.