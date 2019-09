von Carlo Ihde

23. September 2019, 05:00 Uhr

Senioren, die in die Welt von Tablet und Smartphone eintauchen wollen, können das wieder am morgigen Dienstag ab 10 Uhr bei einem Kurs im Café des Zebef. Klaus Schwerter bietet praktische Hilfe bei Fragen rund um die mobile Kommunikationstechnik an. Weitere Termine sind am 10. und 22. Oktober.