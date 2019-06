von svz.de

12. Juni 2019, 11:15 Uhr

Anderer Platz, gleiche Zeit. Der Ludwigsluster Wochenmarkt wird am morgigen Donnerstag verlegt. Er findet diesmal auf dem Storchennest-Parkplatz an der Friedrich-Naumann-Allee statt. Grund ist das Lindenfest, dessen Aufbau bereits am Donnerstag beginnt. Ab Freitag wird gefeiert.