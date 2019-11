Wittenburg: Taschendiebe bestehlen junge Frau

von svz.de

07. November 2019, 09:33 Uhr

Unbekannte Taschendiebe haben am Mittwoch in einem Wittenburger Geschäft eine 17-jährige Jugendliche bestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 17-Jährigen das Portmonee unbemerkt aus der Jackentasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich an Angaben der jungen Frau 130 Euro Bargeld. Die Polizei in Hagenow ermittelt jetzt wegen Diebstahls. Angesichts des Vorfalls rät die Polizei, Portmonees und Brieftaschen prinzipiell in den Innentaschen der Oberbekleidung zu verstauen.