Dömitz : „Wir dürfen nicht vergessen“

vergrößern 1 von 2 Foto: nise 1 von 2

von Dénise Schulze

erstellt am 17.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Marlow ist etwas nervös und liest sich noch einmal die lange Liste durch. Darauf die Namen der Soldaten, die während des Zweiten Weltkrieges gestorben und auf dem Dömitzer Friedhof beerdigt sind. Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag haben Schüler der Regionalen Schule Dömitz eine Gedenkfeier organisiert, um an die gefallenen Soldaten zu erinnern. Mit ihrem Engagement begeisterten sie auch Christel Fuhrmann, die damals als Krankenschwester tätig war.

„Wir haben diesen Krieg nicht miterlebt, aber wir müssen die Geschichte kennen und daraus lernen“, heißt es in einem Gedicht, welches die Schüler im Rahmen ihrer selbstgestalteten Gedenkfeier vortragen. Vorbereitet haben sie diese während des Wahlpflichtunterrichts „Regionalgeschichte“, der von Lehrerin Katrin Herrmann geleitet wird. „Ich habe mich bewusst für dieses Fach entschieden. Geschichte ist einfach interessant und es wichtig, dass man weiß, was vor uns geschehen ist“, erklärt Marlow. Er und acht weitere Schüler der Jahrgangsstufe 8 haben die Feier seit etwa drei Wochen vorbereitet. Dazu gehörte auch die Auswahl der Gedichte und die Verteilung der Sprecherrollen. Einige von ihnen sind außerdem von Haus zu Haus gezogen und haben Geld für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. gesammelt, wieder andere haben am vergangenen Montag die Grabstätten sauber gemacht.

Bereits seit 15 Jahren engagiert sich die Schule aktiv für die Kriegsgräberfürsorge und veranstaltet Gedenkfeiern, wie Volker Pansch mitteilt. Er war bis 2013 stellvertretender Schulleiter und hilft bis heute ehrenamtlich bei diesem Projekt mit. „Diese Männer haben im Krieg ihr Leben verloren, Witwen und väterlose Kinder zurückgelassen. Glücklicherweise kennen wir das alles nur aus Erzählungen. Aber wir dürfen das alles nicht vergessen und deshalb ist es so wichtig, die Jugendlichen hier miteinzubeziehen“, so Volker Pansch.

Auch Christel Fuhrmann ist es ein Bedürfnis, dass sich würdevoll um die Grabstätte in Dömitz gekümmert und stets an die Geschichte erinnert wird. Sie war 19 Jahre alt, als sie als Krankenschwester in den Krieg ziehen musste, wie sie selbst sagt. Heute ist sie 91 Jahre alt und hat bisher noch bei keiner Gedenkfeier gefehlt. Max Seidel, der im Juni 1946 gestorben ist und auch in Dömitz beerdigt wurde, kannte sie persönlich. „Ich habe ihn und einen weiteren Soldaten hier im Notkrankenhaus kennengelernt. Max hatte Tuberkulose, wir wussten, dass er nicht mehr lange leben würde“, so Christel Fuhrmann. Sie und ihr Freund haben alles getan, um Max zu retten, haben ihm ihr letztes Brot oder frische Eier gegeben. Geholfen hat es nicht, der Soldat starb kurze Zeit darauf. „In Notzeiten klammert man sich an jeden noch so dünnen Strohhalm. Und das geht einem ins Blut über. Bis heute“, erklärt die 91-Jährige den Schülern.

Nach den Gedichten und einer Schweigeminute legten die Schüler am Grab von Georg Kühn ein Gesteck nieder und zündeten eine Kerze an. Der Sohn von Kühn hatte sich vor Jahren bei den Dömitzer Schülern gemeldet, da er Dank Recherche das Grab seines Vaters hier gefunden hatte. „Ich denke, wir haben einen wichtigen Teil zum Erhalt dieses Soldatenfriedhofs und der damit verbundenen Geschichte beigetragen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben“, so Volker Pansch.