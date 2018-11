Gorlosen : Winterzauber mit Glühwein, Grillwurst und Gestecken

von svz.de

28. November 2018, 07:29 Uhr

Zu einem vorweihnachtlichen Winterzauber im Gemeindehaus sind Groß und Klein in der Gemeinde Gorlosen am 1. Dezember recht herzlich eingeladen. Die Frauenmannschaft der Feuerwehr Boek/Gorlosen hat wieder alles bestens vorbereitet und freut sich auf viele Besucher an diesem Nachmittag. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr gibt es zahlreiche Angebote von Kinderbasteln, Feuerschale mit Stockbrot und Marshmallows, es gibt heiße und kalte Getränek, Bratwurst vom Grill, frische Waffeln, Crêpes und Überraschungen. Auch selbstgebastelte Adventsgestecke sind zu haben.