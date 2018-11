Leussow : Wie an einer Perlenkette

100 Bäume gab es für die Landesstraße 4.

von svz.de

23. November 2018, 08:09 Uhr

Insgesamt 100 Bäume wurden in den vergangenen Wochen an der L04 zwischen Leussow und Kavelmoor – in Richtung Tewswoos – gepflanzt. Wie das Straßenbauamt Schwerin auf SVZ-Nachfrage mitteilt, wurden konkret 95 Spitzahorne und fünf Esskastanien gepflanzt. Bei der Maßnahme handelte es sich um „Ausgleichspflanzungen für die Verbreiterung der L04 zwischen B5 und Neu Krenzlin“ im vergangenen Jahr.