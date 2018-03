Brenz : Wenn es nichts zu leiten gibt…

Heftige Diskussion im Amtsausschuss Neustadt-Glewe um Forderungen aus Brenz

von Andreas Münchow

24. März 2018, 08:00 Uhr

Wer macht was im Amt? Diese Frage war jetzt innerhalb von nur 48 Stunden gleich zweimal Thema im Amt Neustadt-Glewe. Zunächst auf der Sitzung des Amtsausschusses und dann am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung Brenz. Rückblick: Der Brenzer Bürgermeister Henry Topp hatte im Namen der Gemeindevertretung einen Brief an Amtsvorsteher Jürgen Rosenbrock geschickt und Auskunft darüber verlangt, welche Stellung Brenz im Amt Neustadt-Glewe hat und wie der Vertrag dazu im Amt gestaltet wird (SVZ berichtete). Außerdem wollten die Brenzer wissen, welche Leistungen die Amtsverwaltung für die Gemeinde erbringen muss.

Auf der Sitzung des Amtsausschusses nun sagte Vorsteher Jürgen Rosenbrock, er habe hinsichtlich der Fragen die Kommunalaufsicht gebeten, an der Sitzung teilzunehmen. Allerdings war kein Vertreter der Kommunalaufsicht erschienen, weil, wie die leitende Verwaltungsbeamtin, Neustadts Bürgermeisterin Doreen Radelow, sagte, es sich bei den Fragen aus Brenz um solche handelt, die schon früher umfassend beantwortet wurden. Die Kommunalaufsicht habe aber angeboten, bei konkreten Fragen zur Verfügung zu stehen. In Bezug auf die Fragen aus Brenz, welche Leistungen das Amt für die Gemeinde erbringe, verwies Doreen Radelow auf die „Praxishilfe für Ämter und geschäftsführende Gemeinden in MV“. Einen entsprechenden Ausdruck legte sie dann auf der Dienstagsitzung vor.

Das Ganze allerdings stellte den Brenzer Bürgermeister nicht zufrieden: Keine Frage sei wirklich beantwortet worden. Er brachte seine Unzufriedenheit mit der Tätigkeit von Amtsvorsteher Jürgen Rosenbrock zum Ausdruck und fragte mehrfach: „Was tut der Amtsvorsteher für das Amt?“

Der entgegnete: „Ich bin Ehrenamtler und der Bürgermeisterin gegenüber nicht weisungsberechtigt.“ Jürgen Rosenbrock warf seinerseits dem Brenzer Bürgermeister vor: „Es geht immer darum, dass Brenz sich benachteiligt fühlt. Er muss sagen, in welchem Punkt er unzufrieden ist.“

Am Donnerstagabend wurde das Thema dann auch auf der Gemeindevertretersitzung in Brenz behandelt. Auch hier wurde die Unzufriedenheit deutlich. Gemeindevertreter Siegfried Teichert: „Ein Amtsvorsteher muss Klinken putzen gehen, mit Ämtern und Behörden sprechen.“

Bürgermeister Henry Topp betonte gestern auf SVZ-Anfrage: „In unserem Antrag geht es allein um die Sorge, das Bestehen und die Entwicklung des Amtes und natürlich um die Arbeit des Amtsvorstehers. Es geht nicht gegen die Mitarbeiter der Verwaltung. Die leisten nach meinem Eindruck eine sehr gute Arbeit.“

SVZ fragte gestern auch bei Amtsvorsteher Jürgen Rosenbrock nach, der sagte: „Es war 2010 so gewollt, dass Neustadt-Glewe geschäftsführende Gemeinde bleibt.“ Rosenbrock spielt damit auf die damals gescheiterte Fusion mit Banzkow an. Banzkow hatte das Amt mit eigener, vom Amtsvorsteher geleiteten Verwaltung bevorzugt. Vorgesetzter des Vorstehers ist der Amtsausschuss. Die damalige Neustädter Stadtvertretung aber entschied sich dafür, dass Neustadt geschäftsführende Gemeinde im Amt bleibt und die amtsangehörigen Gemeinden die Stadtverwaltung nutzen.

Ein Ergebnis brachte die Diskussion im Amtsausschuss dann doch: Man entschied, dass sich Amtsvorsteher und Bürgermeister treffen, um gemeinsam über die künftige Gestaltung der Arbeit im Amt zu beraten.

Kommentar von Andreas Münchow: Falsches Modell? Das Problem im Amt Neustadt-Glewe wurde vor acht Jahren geschaffen: die Struktur. Eine oft unterbesetzte Stadtverwaltung soll auch zwei Gemeinden verwalten. Dann gibt es den Amtsausschuss mit seinem Vorsteher. Der aber hat in diesem Modell keine eigene Verwaltung, die er leiten kann. Das wäre im Banzkower Modell anders gewesen. Eine Situation, aus der künftig alle Beteiligten das Beste machen sollten.