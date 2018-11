Göhlen : Weihnachtsbaum wird aufgestellt

von svz.de

26. November 2018, 08:55 Uhr

Es ist wieder soweit: Am kommenden Sonnabend um 18 Uhr, einen Tag vor dem 1. Advent, wird in Göhlen an der Bushaltestelle der Weihnachtsbaum der Gemeinde aufgestellt. Die Kinder des Jugendclubs singen Weihnachtslieder und verteilen selbstgebackene Plätzchen. Kathrin Seyer wird eine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Dann wird der Bürgermeister die Lichterketten anzünden und damit die Weihnachtssaison einläuten. Für Glühwein und Kinderpunsch sorgt Jugendclubleiterin Rosemarie Möller mit ihren Jugendlichen.