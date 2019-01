Dambeck : Weidenkörbe flechten

von svz.de

11. Januar 2019, 20:55 Uhr

Ob Kartoffelkörbe, Sitzmöbel oder Hühnerkäfig – schon seit Urzeiten haben die Menschen unterschiedlichste Dinge für den alltäglichen Gebrauch aus Weide geflochten. Und dies ohne viele Hilfsmittel, aber natürlich mit Geduld, Geschicklichkeit und einem kräftigen Griff, um die Weidenruten in Form zu zwingen.

Unter professioneller Anleitung können jetzt Interessierte dieses Handwerk in einem Workshop der Kreisvolkshochschule lernen. Aus frischen biegsamen Weiden kann eine Molle oder ein Korb geflochten werden. Die Teilnehmer erfahren dabei eine Menge Wissenswertes über das traditionelle Handwerk, lernen verschiedene Grundtechniken und Gestaltungsvarianten des Weidenflechtens kennen. Der Workshop findet am Sonnabend, 19. Januar, von 9 bis 17 Uhr in Dambeck statt. Anmeldungen und Rückfragen sind bitte unter 03871 / 7224301 an die Volkshochschule zu richten.