Friedrichsmoor : Wanderung durch die Teichlewitz

von Werner Mett

03. August 2019, 05:00 Uhr

Zu den Lewitz-Fischteichen zieht es am Sonntag die Wanderfreunde Bad Kleinen-Sternberg bei ihrer monatlichen Tour jeweils am ersten Sonntag im Monat. Start ist um 8 Uhr am Jagdschloss in Friedrichsmoor. Der Wanderleiter lädt ein zur Route über 16 Kilometern von den Karpfenteichen über das Eldedreieck zum Aussichtsturm. Wer einfach mal mitwandern möchte, kann sich am Treffpunkt einfinden. Das Jagdschloss diente noch bis 1918 dem Landesherrn zum Zwecke der Jagd.