Dömitz : Wandern auf der Binnendüne

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe lädt am Sonnabend, 27. Juli, zu einer Wanderung mit dem Ranger auf die größte Binnendüne im Unesco-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe in der Nähe von Dömitz ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Besucherparkplatz in Klein Schmölen südöstlich der Festungsstadt Dömitz (Ausbau, Klein Schmölen). Dort begrüßt Biosphärenreservats-Ranger Volker Demmin alle Teilnehmer zur naturkundlichen Rundwanderung. Der imposante Dünenzug, der sich auf rund zwei Kilometer Länge und etwa 600 Meter Breite erstreckt, bietet vom höchsten Aussichtsbereich auf gut 28 Meter über der naturnahen Löcknitzniederung einen herrlichen Blick ins Urstromtal der Elbe. Die Wanderung ist kostenfrei, eine kleine Spende für die Bildungsarbeit des Biosphärenreservates ist gern gesehen. Weitere Infos unter Tel. 038851/3020.