Göhlen : Vorverkauf für Oktoberfest beginnt

von svz.de

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Passen Dirndl und Lederhosen aus 2018 noch? Am 21. September startet das zweite Oktoberfest in Göhlen, teilt Bürgermeister Helmut Seyer mit. Göhlen soll dann wieder zum „Mekka“ der Dirndl und Lederhosen werden. Ab 18.30 Uhr heißt es im Saal Speiseservice Göhlen feiern wie die Bayern mit der „Grabower Blasmusik“, DJ Thomas Banisch und der Wahl der Dirndlkönigin und des Lederhosenkönigs. Der Vorverkauf startet am 1. Juli bei Speiseservice Gehrke, Silke Klüß, Christel Diehn und Helmut Seyer, Tel. 038751 / 33 82 72.