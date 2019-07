Ludwigslust : Vorsicht vor Taschendieben

In Ludwigslust gehen derzeit wieder mehr Anzeigen wegen Diebstahls ein

von Sabrina Panknin

01. Juli 2019, 05:00 Uhr

Diebe und Betrüger treiben in der Region rund um Ludwigslust wieder ihr Unwesen. Deshalb appelliert die Polizei jetzt erneut zu besonderer Vorsicht. „Wir haben in der vergangenen Woche gleich zwei Taschendiebstähle gehabt“, sagt Gilbert Küchler, Leiter des Hauptreviers Ludwigslust, im SVZ-Gespräch. Schon am 20. Juni ist es im Lidl-Discountmarkt in Neustadt-Glewe gegen zirka 10 Uhr zu einem Taschendiebstahl gekommen. „Der Diebstahl wurde allerdings erst am 26. Juni angezeigt“, so der Hauptrevierleiter.

Eine 70-Jährige war in dem Markt einkaufen, hatte kurz zuvor noch Geld abgehoben. Laut ihren Aussagen hatte sie die Einkaufstasche in den Einkaufswagen gelegt, aber immer im Blick. Dennoch konnte der mutmaßliche Täter die Tasche mit allen wichtigen Dokumenten sowie 150 Euro stehlen.

Auch in Ludwigslust im Edeka-Markt in der Breiten Straße ist es wohl zu einem Diebstahl gekommen. Zwischen 8 und 8.30 Uhr am 24. Juni stand ein Mann in der Schlange beim dortigen Bäcker, wurde von einem Mann zwischen 25 und 30 Jahren angerempelt. „Kurze Zeit später bemerkte der Mann, dass sein Handy fehlt. Wir können davon ausgehen, dass das Handy so gestohlen wurde“, sagt Gilbert Küchler. Anrempler sind die Klassiker. Auch hier wurde eine Anzeige aufgenommen. Der Geschädigte beschreibt den jungen Mann mit kurzen, dunklen Haaren, westeuropäischem Aussehen, graues Hemd mit kurzen Ärmeln. „Der Mann hatte sich wegen des Remplers noch entschuldigt“, sagt Gilbert Küchler. Zufällig war dieser Rempler wohl nicht. Deshalb rät der Hauptrevierleiter noch einmal zur besonderen Vorsicht. „Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt, schon gar nicht im Einkaufswagen liegen.“ Wer in beiden Fällen etwas gesehen hat, möge sich bei der Polizei unter 03874 / 4110 melden.