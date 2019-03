Wittenburg : „Von der Mücke bis zum Elefanten“

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

Papageien, Schmetterlinge oder auch Elefanten sind derzeit zu Gast in der Wittenburger Heimatstube. Dort eröffnete Walter Hegenbart zuletzt nämlich eine Tierfotoausstellung unter dem Motto: „Von der Mücke bis zum Elefanten“. Rund 40 Hobbyfotografen waren zuvor dem Aufruf Hegenbarts gefolgt, sich an der Ausstellung zu beteiligen. Insgesamt reichten sie 320 Fotos ein. „Leider reicht der Platz in der Heimatstube nicht aus, um alle Bilder zu zeigen“, teilte nun der Kulturverein Wittenburg mit. Immerhin ist es den Verantwortlichen gelungen, gut 280 Bilder auszustellen.

Die Fotoausstellung kann bis Oktober in der Wittenburger Heimatstube besichtigt werden. Geöffnet ist das Museum jeden ersten Sonnabend im Monat von 9 bis 11 Uhr und jeden ersten Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt Walter Hegenbart am Telefon unter 038852/52638.