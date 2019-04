Neustadt-Glewe : Volles Programm für Stadtvertreter

von svz.de

04. April 2019, 07:52 Uhr

Da müssen Neustadt-Glewes Stadtvertreter möglicherweise viel Zeit einplanen. Auf dem Programm für die Sitzung am 11. April stehen allein im öffentlichen Teil 30 Tagesordnungspunkte. Ein Großteil davon beinhaltet Bebauungspläne unter anderem für den Kiez, zum „Solarpark – Gemarkung Klein Laasch, an der Bahn“ und zur „Algenerzeugung /Gartenbaubetrieb und Photovoltaik“ an der Laascher Straße. Zu den weiteren Tagesordnungspunkten gehört auch die Umsetzung des Leader-Projekts „Spazierwege im Städteverbund – die Region zu Fuß entdecken“.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr auf der Burg.